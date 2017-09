België vangt dit jaar duizend vluchtelingen op uit buurlanden van Syrië

EB

4/09/17 - 20u00 Bron: Belga

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken op bezoek bij Alex Lenaerts, de Belgische ambassadeur in Libanon. © belga.

België vangt dit jaar meer dan duizend Syrische vluchtelingen op die nu in één van de buurlanden van Syrië verblijven. De vluchtelingen worden geselecteerd, grondig gescreend en voorbereid op hun leven in België. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken bezoekt deze week Libanon, van waaruit nog zowat driehonderd Syrische vluchtelingen naar ons land overgebracht zullen worden.

De oorlog in Syrië joeg, zoals bekend, miljoenen mensen op de vlucht. De meeste Syriërs die hun land ontvluchtten, bevinden zich in buurlanden zoals Jordanië en Turkije. Maar vooral het kleine Libanon kreunt onder de stroom aan Syrische vluchtelingen. Op een totale bevolking van vier tot zes miljoen Libanezen telt het land ruim één miljoen geregistreerde vluchtelingen uit Syrië.



Om de druk op de buurlanden van Syrië te verlichten, bieden verschillende landen aan om een aantal vluchtelingen over te nemen via zogeheten hervestiging. België heeft nu al vier jaar een hervestigingsprogramma, waarbij jaarlijks een vastgelegd quotum aan vluchtelingen wordt overgenomen. Tot nu toe ging het grotendeels om Syriërs en in mindere mate om Congolezen.



Dit jaar zal ons land 1.050 Syriërs hervestigen. Zeshonderd van hen komen naar ons land door de zogeheten 1-op-1-afspraak tussen de EU en Turkije. Europa beloofde om één Syrische vluchteling te hervestigen voor elke Syrische vluchteling die vanuit Griekenland naar Turkije werd teruggestuurd. Daarnaast zal België 150 Syriërs hervestingen uit Jordanië, en driehonderd uit Libanon.



Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken gelooft sterk in hervestiging. "Echte vluchtelingen op een veilige en legale manier laten overbrengen, is de toekomst, weg van de illegale migratie en de mensensmokkel. Deze manier is ook rechtvaardiger, omdat je ook meer kwetsbare groepen helpt en niet alleen sterke mannen die gevaarlijke routes volgen", zegt hij.