Arrest over de Europese vluchtelingenquota wordt woensdag uitgesproken

Het Hof van Justitie van de Europese Unie levert woensdag zijn langverwacht arrest af over de opgelegde quota voor de opvang van vluchtelingen die zich in Italië en Griekenland bevinden. De zaak werd aangespannen door Hongarije en Slovakije, enkele van de landen die de quota nooit aanvaard hebben. Beide betwisten de legaliteit van het plan dat in september 2015 gelanceerd werd omdat ze vreemdelingen, vooral moslims, moeten opvangen die ze niet in hun samenleving geïntegreerd krijgen.

In een recent advies stelde de advocaat-generaal van het Hof voor om de argumenten van de twee voormalige oostbloklanden tegen het plan te verwerpen. Maar ongeacht de uitspraak, zal de "hervestiging" van asielzoekers - dat een bewijs moest zijn van de solidariteit onder Europeanen bij de vluchtelingencrisis - nooit de oorspronkelijke resultaten boeken.



Op 31 augustus, één maand voor het einde van het plan, zijn minder dan 28.000 vluchtelingen vanuit Griekenland en Italië in andere lidstaten hervestigd, terwijl aanvankelijk het cijfer van 160.000 naar voren geschoven werd. Nochtans was als gevolg van de ongeziene vluchtelingentoevloed in Italië en Griekenland in 2015 overeengekomen dat de regel, dat het land van aankomst in de Europese Unie de asielaanvraag moet behandelen, voor twee jaar werd opgeschort.



Tegen opvangquota

Hongarije en Slovakije behoren samen met Tsjechië en Roemenië tot de groep landen die tegen de verplichte opvangquota (voor in totaal 120.000 mensen) stemden, maar uiteindelijk het onderspit moesten delven. Hongarije was verplicht om in een eerste periode 1.300 mensen op te vangen (op termijn meer dan 2.300). Voor Slovakije ging het respectievelijk om 800 en 1.400. Maar op 31 augustus had het Hongarije van Viktor Orbàn geen enkele vreemdeling opgevangen, Slovakije 16.



Inbreukprocedure

Na meerdere vergeefse oproepen om het plan uit te voeren, startte de Europese Commissie in juni inbreukprocedures tegen Boedapest, Warschau en Praag. Bratislava ontsnapt hier vooralsnog aan.



Maar het zijn niet enkel de tegenstanders die de verplichte quota niet naleven. Eind augustus waren slechts 19.216 vluchtelingen uit Griekenland en 8.212 uit Italië gerelocaliseerd. Nochtans verbleven eind juli nog een 5.000 vluchtelingen die voor hervestiging in aanmerking kwamen in Griekenland en enkele duizenden in Italië.



Dat lijken er weinig in het licht van het anderhalf miljoen vluchtelingen dat sinds 2015 in de twee landen aankwamen. Maar de opvangquota slaan niet op de vluchtelingen die om economische redenen de oversteek maken. Ze worden beperkt tot asielzoekers die bijna zeker voor bescherming in aanmerking komen zoals Syriërs of Eritreeërs, maar bijvoorbeeld niet Afghanen.