Libiërs redden honderden mensen uit zee

Door: redactie

29/08/17 - 15u35 Bron: ANP

De geredde migranten na aankomst op de marinebasis in Tripoli. © afp.

Vluchtelingencrisis De Libische kustwacht heeft 454 mensen ter hoogte van de hoofdstad Tripoli uit zee gered. Het ging om migranten uit onder meer Egypte, Marokko en Tunesië.

De kustwacht benadrukte dat de operatie was bedoeld om de uittocht van mensen uit het Midden-Oosten en Afrika terug te dringen. Het ging om de onderschepping van drie groepen. De eerste van 140 mensen werd vanochtend gered. De tweede groep telde 164 mensen, de derde 150.



De Libische kust is de afgelopen jaren voor honderdduizenden mensen het vertrekpunt geweest voor een oversteek van de Middellandse Zee. In de meeste gevallen was Italië het doel. Maandag kwamen vier betrokken Europese landen en drie Afrikaanse, waaronder Libië, overeen deze mensenstroom zo veel mogelijk in te dammen.