Merkel noemt vluchtelingenbeslissing uit 2015 "humanitaire uitzondering"

Door: redactie

29/08/17 - 14u12 Bron: Belga

© reuters.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel noemt haar beslissing uit 2015 om honderdduizenden vluchtelingen en migranten in Duitsland binnen te laten, "een humanitaire uitzondering" en "geen basis voor een langetermijnstrategie". Merkel heeft vandaag haar jaarlijkse zomerpersconferentie gegeven, minder dan vier weken voor de verkiezingen in Duitsland. Ze zei nog dat maatregelen zijn genomen sinds die beslissing, om te vermijden dat een dergelijke influx zich herhaalt.

De bondskanselier nam een sterker standpunt in over migratieveiligheid. Ze riep de Europese Commissie op om grenscontroles binnen de EU langer in stand te houden.



Kritiek

"We hebben deze grenscontroles nodig", zei Merkel. Ze zal het met Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker hebben over zo'n verlenging. Verschillende lidstaten voerden die grenscontroles in binnen de Europese zone waar vrij personenverkeer geldt, na de vluchtelingencrisis. De Europese Commissie wil dat die uitgefaseerd worden.



Wel gaf ze ook kritiek op EU-lidstaten die tegen een "faire verdeling" van vluchtelingen in Europa zijn. Het kan niet zijn dat Europa enkel solidariteit toont wanneer het enkelen helpt", zei ze. Landen zoals Italië en Griekenland, waar de meeste vluchtelingen en migranten aankomen, mogen niet alleen worden gelaten, klonk het.



Moeilijke relatie met Turkije

Tijdens de persconferentie had Merkel ook aandacht voor de banden tussen Duitsland en Turkije. De twee landen bevinden zich in een "heel gecompliceerde fase van onze relatie", zei ze. "We willen betere betrekkingen, maar dat heeft te maken met de naleving van de principes van de rechtsstaat."



Sinds de Duitse Bondsdag in juni 2016 de massale moorden op Armeniërs in het Ottomaanse Rijk als genocide bestempelde, zijn de betrekkingen tussen Ankara en Berlijn gespannen. Recenter zijn verschillende Duitse burgers in Turkije opgepakt, vaak omdat ze in verband worden gebracht met groepen die Ankara als terreurorganisaties omschrijft.



Merkel is kandidaat voor een vierde mandaat, bij de verkiezingen op 24 september. Haar partij, de christendemocraten (CDU), hebben een voorsprong van 13 procentpunten op de voornaamste uitdager, de sociaaldemocratische SPD. Migratie is opnieuw een belangrijk campagneonderwerp.