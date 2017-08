Asiel in Europa? Aanvragen in Afrika!

Frank Renout

Frans president Emmanuel Macron en Duits kanselier Angela Merkel op de Europees-Afrikaanse top in Parijs. © afp.

Europa gaat Afrikaanse vluchtelingen screenen in Niger en Tsjaad - dus al voor ze naar Europa komen. Er komen in de twee landen 'opvangcentra' te staan waar, onder internationaal toezicht, wordt onderzocht of mensen recht hebben op asiel.

De Middellandse Zee en de Afrikaanse woestijn zijn veranderd in begraafplaatsen. Daar moeten we iets aan doen Emmanuel Macron

"Als dat zo is worden ze meteen in veilige omstandigheden opgevangen'', zei de Franse president Emmanuel Macron vandaag. "Een groot deel van de mensen is een economische vluchteling. Als iemand uit een land komt waar geen politiek gevaar heerst, is er geen recht op asiel. Dat gaan we uitleggen."



Een internationaal team gaat al de komende dagen ter plekke kijken in Niger en Tsjaad waar behoefte aan is en hoe snel de opvangcentra functioneel kunnen zijn.



Het idee om Afrikaanse vluchtelingen al buiten Europa te selecteren is niet nieuw. Maar het plan gaat nu in de hoogste versnelling, beloofde Macron, hoewel hij geen cijfers gaf over de financiering of de omvang van de centra.



Begraafplaatsen

De Franse president ontving gisteren drie Europese en drie Afrikaanse regeringsleiders om te praten over de aanpak van migratie. Sinds begin dit jaar kwamen al zo'n 120.000 migranten via de Middellandse Zee naar Europa. Meer dan tweeduizend mensen overleden onderweg, op zee of op doorreis in Afrika.



"De Middellandse Zee en de Afrikaanse woestijn zijn veranderd in begraafplaatsen. Daar moeten we iets aan doen", zei Macron.



Afspraken

De migratiecijfers zijn recent wel gedaald. Dat komt mede door de afspraken die recent al met Libië, Niger en Tsjaad werden gemaakt. Die landen helpen mee om de vluchtelingenstroom te beperken en krijgen in ruil daarvoor economische en militaire steun vanuit Europa.



President Emmanuel Macron en bondskanselier Angela Merkel beloofden allebei dat de drie Afrikaanse buurlanden op hulp kunnen blijven rekenen. Ook de landen van herkomst voor vluchtelingen kunnen rekenen op hulp, werd op de minitop beloofd. "We moeten lokale economieën helpen. Mensen moeten in eigen land weer perspectief hebben", zei Macron.