Aantal migranten in Italië sterk teruggevallen in augustus

Het aantal migranten dat is aangekomen in Italië is de afgelopen maand sterk teruggevallen. Van begin juli tot 25 augustus kwamen er 2.932 migranten aan in het Zuid-Europese land. Dat staat in sterk contrast met de 21.294 mensen die in dezelfde periode vorig jaar nog arriveerden op Italiaanse bodem. Dat blijkt vandaag uit cijfers van het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.