Dertigtal arrestaties bij schoonmaakoperatie in Maximiliaanpark, politie wil gemoederen bedaren

22/08/17 - 17u28 Bron: Belga

Leden van het Burgerplatform voor steun aan de vluchtelingen hebben een gesprek gehad met de Brusselse politie over het weghalen van slaapzakken van vluchtelingen in het Maximiliaanpark. Dat gebeurde nadat de politie gisteren een dertigtal arrestaties verrichtte bij een schoonmaakoperatie in het park. De politie wil de gemoederen bedaren, leerde een medewerker van het platform uit de vergadering.