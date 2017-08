Syrisch vluchtelingenkoppel vernoemt zijn dochter naar Angela Merkel

KVE

21/08/17 - 17u29 Bron: Belga

© reuters.

Een vluchtelingenkoppel dat twee jaar geleden voor de oorlog in Syrië naar Duitsland was gevlucht, heeft zijn pasgeboren dochtertje de naam van de Duitse bondskanselier gegeven. Angela Merkel Muhammed werd op 16 augustus geboren, zo deelde de woordvoerster van het Sint-Franciscusziekenhuis in Munster vandaag mee.