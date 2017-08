"De hele Balkan te voet doorkruist. Deze 100 km zal ook wel lukken": vluchteling Amin wandelt Dodentocht voor goed doel

DIETER BERNAERS

Amin, een vluchteling uit Aleppo, die inmiddels een bestaan in ons land opbouwde, loopt de Dodentocht mee. © photo news.

video Terwijl zelfs doorgewinterde Dodentocht-deelnemers nog altijd huiveren bij de 100 kilometer tussen start en finish, is dat bij één wandelaar straks niét het geval. Amin Haj Hamidi (28) ontvluchtte in 2013 Aleppo en kwam twee jaar geleden in ons land aan. "Honderden kilometers heb ik gestapt, tot bloedens toe. Ik zal dus niet opgeven bij de eerste blaar."

Op blote voeten stapt Amin door een dorpje, ergens in Servië. "De schoenen die ik in mijn handen hield, droeg ik toen ik aan mijn vlucht begon. Maar ze waren zo versleten dat ik op mijn blote voeten verder ben gestapt." © rv. Het is een foto waar je naar blijft kijken. Gek veel is er nochtans niet op te zien: een man, wiens hemd een wasbeurt kan gebruiken, loopt op blote voeten door een dorpje. Het is pas als je het bijhorende verhaal hoort dat je je ogen keer op keer weer richting datzelfde beeld stuurt. "Ik denk dat het ergens in Servië was", zegt Amin. "De precieze naam van dat dorp weet ik niet meer. De schoenen die ik in mijn handen hou, zijn degene die ik droeg toen ik aan mijn vlucht naar Europa begon. Maar daar in Servië waren ze zo versleten dat ik ze heb uitgetrokken en op mijn blote voeten verder ben gestapt. Hoeveel kilometer? Geen idee, maar het kunnen er tientallen geweest zijn. Ik heb gewandeld tot ik ergens een stevig nieuw paar kon kopen: zwarte CATs. Ik heb ze nog altijd. Die schoenen hebben me definitief in veiligheid gebracht, ze hebben me een nieuwe toekomst gegeven."



