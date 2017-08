Libië verbiedt "elk buitenlands schip" in de buurt van zijn kust

Door: redactie

10/08/17 - 19u52

De Libische marine heeft vandaag aangekondigd dat het een opsporings- en reddingszone heeft vastgelegd langs zijn territoriale wateren, een gebied dat verboden is voor buitenlandse schepen zonder toelating, in het bijzonder voor schepen van hulporganisaties die in Libische wateren patrouilleren om migranten ter hulp te snellen.