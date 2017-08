Minder jobs door dalend aantal vluchtelingen

SVG

9/08/17 - 15u11 Bron: Belga

Een vluchteling in het Maximiliaanpark te Brussel. © photo news.

Binnenland Het dalende aantal vluchtelingen in ons land zorgt voor jobverlies bij het Agentschap Integratie en Inburgering. Dat bevestigt het Agentschap. In juli werden nog 735 vluchtelingen begeleid, een jaar geleden waren dat er nog 939.

"Het is niet meer dan logisch dat de extra middelen worden afgebouwd nu de vluchtelingenstroom vermindert", aldus Vlaams minister voor Inburgering Liesbeth Homans (N-VA). Bij het Agentschap werden in juli al acht personen ontslagen en wellicht moeten er nog meer personeelsleden afvloeien. Het aantal vluchtelingen dat bij het Agentschap aanklopt voor bijvoorbeeld cursussen Nederlands gaat dan ook in dalende lijn. In juni werden nog 1.117 personen begeleid, tegenover 1.689 in dezelfde maand een jaar eerder. In juli ging het om 735 tegenover 939 in 2016.