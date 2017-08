Opnieuw acht migranten dood aangetroffen op boten op Middellandse Zee, Italië wil militaire operatie voor kust Libië

Door: redactie

1/08/17 - 17u27 Bron: Belga

Italiaanse reddingswerkers hebben zo'n 500 migranten kunnen redden uit boten op de Middellandse Zee. Ze hebben acht mensen dood aangetroffen. © reuters.

Vluchtelingencrisis De Italiaanse kustwacht heeft op schepen op de Middellandse Zee acht lichamen van overleden migranten aangetroffen. De schepen kwamen van Libië. Dat heeft de kustwacht laten weten. Reddingswerkers hebben in totaal zo'n 500 migranten op schepen kunnen redden.

Sinds 1 januari zijn meer dan 110.000 vluchtelingen in Europa aangekomen via de zee, van wie goed 90.000 in Italië. De EU engageerde zich eerder om meer inspanningen te doen om Italië te helpen in de strijd tegen de migratiecrisis. De Europese Commissie maakt nog eens 100 miljoen euro vrij, bovenop de al beloofde 800 miljoen.

"Militair ingrijpen"

De Italiaanse regering hoopt ondertussen via een mogelijke militaire operatie voor de Libische kust op een stabilisering van het Noord-Afrikaanse land, dat in een burgeroorlog verstrengeld zit. Rome verzekert dat militair ingrijpen in Libische wateren de soevereiniteit van Libië niet zal schenden, maar versterken. "Italië ijvert voor de eenheid en stabiliteit van Libië", verzekert minister van Buitenlandse Zaken Angelino Alfano.



Ondanks tegenstrijdige verklaringen uit Tripoli vorige week blijft minister van Defensie Roberta Pinotti erbij dat haar land door Libië is gevraagd waar nodig ook tot in Libische havens te komen opereren. Het geval waarbij Rome zou ingrijpen, wordt door de Libische autoriteiten bepaald. De Italiaanse regering heeft vrijdag de missie goedgekeurd, het parlement moet morgen beslissen.