Hulpverleners beschuldigen EU ervan vluchtelingen opzettelijk te laten verdrinken

Migranten proberen een reddingsboot van de Spaanse ngo Proactiva Open Arms te bereiken voor de Libische kust. © ap.

Vluchtelingencrisis Nu Italië op het punt staat ngo's die vanop schepen vluchtelingen opsporen en redden voor de kust van Libië een nieuwe gedragscode op te opleggen, vrezen hulpverleners dat hun reddingsoperaties zullen opgeschort worden. De ngo's beschuldigen de Europese Unie ervan opzettelijk vluchtelingen en migranten te laten verdrinken tijdens hun gevaarlijke overtocht van de Middellandse Zee.

Volgens de code zullen hulporganisaties geen vluchtelingen meer mogen overzetten op grotere schepen, wat hen toestaat de reddingsoperatie verder te zetten, en zullen ze politieagenten aan boord moeten toelaten. Dat zal hun werk bemoeilijken, argumenteren de humanitaire groepereingen.



Verbod

Verwacht wordt dat het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken maandag de nieuwe gedragscode zal voorleggen. Het elfpuntenplan, dat werd goedgekeurd door de Europese Commissie en grensagentschap Frontex, moet door de ngo's onderschreven worden. Doen ze dat niet, dan zal hen de toegang tot Italiaanse havens wordt ontzegd en kan hen ook een verbod worden opgelegd om nog reddingsoperaties uit te voeren.



Wanhoop

De Duitse organisatie Sea-Watch reageerde al op de plannen door het inzetten van een tweede reddingsschip aan te kondigen. Ze noemt de nieuwe gedragscode "een wanhopige reactie" van een land dat op de frontlinie van de vluchtelingencrisis ligt maar door zijn Europese bondgenoten aan zijn lot werd overgelaten.



"Door de weigering een legale veilige doortocht in het leven te roepen en zelfs geen geschikte middelen aan te reiken voor reddingen op zee laat de EU opzettelijk mensen verdrinken in de Middellandse Zee", stelt Axel Grafmanns, CEO van Sea-Watch.



Dit jaar zijn al 113.000 vluchtelingen en migranten via de Middellandse Zee in Europa aangekomen. Daarvan kwamen 95.000 mensen in Italië aan.