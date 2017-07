Bijna 300 mensen gered voor kust van Libië

avh

24/07/17 - 20u54 Bron: Belga

Archiefbeeld © photo news.

Voor de westkust van Libië zijn minstens 278 mensen gered die via de zee naar Europa probeerden te gaan. Dat maakt een woordvoerder van de Libische kustwacht bekend.

Een van twee reddingsoperaties vond plaats voor Sabrata, op 70 kilometer ten westen van de hoofdstad Tripoli. Daarbij zijn 150 mensen gered. Twee mannen en vier jonge kinderen zaten aan boord van het vaartuig, aldus generaal Ayoub Kacem. Het ging om een opblaasboot met motor die in panne was gevallen. Het vaartuig begon water te maken. De opvarenden zijn naar een marinebasis van Tripoli gebracht.



Verder naar het westen heeft een patrouille van de kustwacht van Zawiyah, 45 kilometer ten westen van Tripoli, 128 mensen gered, onder wie 14 vrouwen.



Mensensmokkelaars profiteren van de chaos die momenteel heerst in Libië om elk jaar tienduizenden migranten naar Italië te begeleiden. Ze vragen daar grote sommen geld voor. Dit jaar zijn via de Middellandse Zee al meer dan 100.000 migranten en vluchtelingen in Europa aangekomen. Ruim 2.200 mensen stierven of zijn vermist.