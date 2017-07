Francken: "We doen beter niet mee met reddingsacties op Middellandse zee"

Door: Astrid Roelandt

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vindt dat we de Belgische deelname aan de reddingsmissies in de Middellandse Zee beter kunnen stopzetten. De oppositie roept Francken op om vooral het hoofd koel te houden.

Het fregat Louise-Marie is sinds 18 juni dit jaar actief in de Middellandse Zee, met ongeveer 145 militairen aan boord. Eind juni haalden ze nog 118 drenkelingen uit het water. "Dat doen ze goed, maar we zouden er beter mee stoppen", zei Francken gisteren in 'VTM Nieuws'. Ons land moet volgens hem niet meer meedoen aan de Europese operatie Sophia, die netwerken van mensensmokkel probeert op te rollen in het Middellandse Zeegebied.



"Laat me heel duidelijk zijn: we gaan geen mensen laten verdrinken", zegt Francken. "Mensen in nood moeten gered worden. De vraag is alleen: waar breng je hen naartoe? Wat we nu doen, zorgt voor een aanzuigeffect en heeft meer doden tot gevolg. Het is een schandvlek voor Europa."



