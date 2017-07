7.000 migranten gered uit Middellandse Zee in de afgelopen dagen

IVI

14/07/17

Dit jaar zijn naar schatting al 2.300 mensen om het leven gekomen tijdens hun vlucht over de Middellandse zee. © ap.

video De afgelopen dagen zijn alweer ongeveer 7000 migranten uit de Middellandse Zee gered. Vandaag alleen al bracht het schip Diciotti van de Italiaanse kustwacht bijna 1500 geredde vluchtelingen naar de haven van Catania op Sicilië. Dat meldt persagentschap ANSA.

Ook voor particuliere hulporganisaties waren de afgelopen dagen weer een uitdaging omdat veel migranten hun weg uit Libië naar Europa hadden gemaakt. Een schip van Artsen zonder Grenzen kwam met bijna negenhonderd mensen aan boord in Italië aan. Onder hen ook een aantal baby's.



Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie kwamen dit jaar al meer dan 2.300 mensen om het leven tijdens hun vlucht over de Middellandse Zee. De meeste migranten komen in Italië aan.



De Italiaanse kustwacht gaf vandaag een schokkende video vrij van een dramatische redding van vluchtelingen op de Middellandse Zee. Daarop is te zien hoe de migranten afgelopen woensdag in paniek van een houten boot in het water springen.