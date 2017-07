Voorbije dagen meer dan 3.500 migranten gered voor Libische kust en naar Italië gebracht

Bewerkt door: HA

De voorbije dagen zijn meer dan 3.500 migranten voor de kust van Libië uit het water gered. Vandaag arriveerden zij in Italië. Rome probeert intussen druk te zetten op andere (Europese) landen opdat die hun deuren voor de vluchtelingen zouden openen.

Mensensmokkelaars profiteren van de chaos die momenteel heerst in Libië om elk jaar tienduizenden migranten naar Italië te begeleiden. Ze vragen daar grote sommen geld voor. Dit jaar zijn via de Middellandse Zee al meer dan 100.000 migranten en vluchtelingen in Europa aangekomen. Ruim 2.200 mensen stierven of zijn vermist.

Hotspots?

De aanpak van de migratiecrisis op de Middellandse Zee is op zijn grenzen gebotst Minister Didier Reynders

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) waarschuwde gisteren in de marge van een OVSE-vergadering nabij Wenen dat de aanpak van de migratiecrisis op de Middellandse Zee op zijn grenzen is gebotst.



"De reddingsoperaties op zee hebben twee gevolgen gehad. Er vallen meer en meer doden op zee, want meer en meer mensen wagen de oversteek op zeer gevaarlijke boten. En er komen in Italië steeds meer mensen aan die geen kans maken op asiel en teruggestuurd moeten worden."



Steeds meer collega's in de Europese Unie sturen volgens Reynders aan op een koerswijziging. "Laat er geen misverstand over bestaan. Ik pleit voor de voortzetting van reddingsoperaties op zee, maar wat moeten we doen met de mensen die aan boord van schepen van ngo's of het leger worden gebracht? Is het noodzakelijk ze naar Italië te brengen? Of is het niet mogelijk om elders hotspots op te richten?", vroeg de minister zich af.