Recordaantal vreemdelingen land uitgezet

redactie

9/07/17 - 14u16 Bron: Het Nieuwsblad

Theo Francken © photo_news.

Vorige maand zijn er 447 vreemdelingen uitgezet uit ons land. Dat is het hoogste aantal sinds 2007. In ongeveer een derde van alle gevallen ging het om mensen die in een Belgische gevangenis zaten. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) schrijft de recordcijfers toe aan zijn terugkeerprogramma dat op kruissnelheid draait en niet meer - zoals vorig jaar - geplaagd wordt door problemen op de luchthaven.



Afgelopen maand waren er 447 gedwongen repatriëringen. Ongeveer een derde van de 447 repatriëringen waren gevangenen. "Onze focus ligt op die categorie, want dat is ook wat onze bevolking wil", aldus Francken.

"Absolute topmaand" De andere gerepatrieerden zijn mensen die volgens de Dublin-procedure worden teruggebracht naar het land waar ze het eerst asiel hebben aangevraagd of onderdanen van herkomstlanden waarmee België bilaterale akkoorden heeft afgesloten. Francken spreekt over een "absolute topmaand".



"De bilaterale akkoorden met de herkomstlanden die ik al ondertekende met onder meer Nigeria, Marokko en Irak werpen ook hun vruchten af", aldus nog Francken.