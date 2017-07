Kosten repatriëringen per lijnvlucht worden deels terugbetaald door Europa

EB

6/07/17 Bron: Belga

Het Europese grens- en kustwachtagentschap Frontex gaat tussenkomen in de kosten voor de verwijdering van mensen zonder verblijfsrecht via lijnvluchten. Dat heeft directeur Fabrice Leggeri vandaag toegezegd in de marge van een Europese ministerraad in Estland aan staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken.