Tientallen migranten verdronken voor kust van Marokko

5/07/17

De Spaanse kustwacht vreest dat zo'n vijftig migranten zijn verdronken voor de Marokkaanse kust. Reddingsdiensten haalden drie "uitgeputte en gedesoriënteerde" mannen van een half gezonken bootje dat ronddreef bij het eilandje Alborán, meldt de BBC. De andere opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen.

Het vaartuig met de mannen dreef volgens de kustwacht al dagen rond. Het bootje was vermoedelijk met een veel groter aantal opvarenden vertrokken uit Marokko. De drie Afrikaanse mannen zijn overgebracht naar een ziekenhuis in het zuiden van Spanje. Reddingswerkers zoeken nog naar mogelijke drenkelingen of lichamen.