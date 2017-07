Onveiligheid en misbruik jaagt vluchtelingen vanuit Libië naar Europa

Bewerkt door: LB

Leden van de Libische Rode Halve Maan halen de lichamen van aangespoelde migranten op in Tajoura, vorige week. © epa.

"In Libië is een klimaat ontstaan waarin misdaad- en mensensmokkelbendes bloeien", besluit de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR uit een studie naar de situatie in Libië. "Ruim de helft van de vluchtelingen die in Libië terechtkomen, trekken naar daar omdat ze denken dat ze er werk kunnen vinden", klinkt het verder nog.

"Uiteindelijk belanden ze in Europa om aan de levensbedreigende onveiligheid, de instabiliteit, de moeilijke economische omstandigheden en de wijdverspreide uitbuiting en misbruik in Libië te ontsnappen."



Dodelijkste route

Het aantal mensen dat vanuit Noord-Afrika Zuid-Europa probeert te bereiken, is de afgelopen jaren fors toegenomen. Volgens de Internationale Migratieorganisatie (IOM) zijn van de 97.000 vluchtelingen die dit jaar Europa bereikten 83.000 via de zogenaamde Centrale Middellandse Zeeroute, via Libië dus, gekomen, en de aanwijzingen zijn dat die trend zich doorzet. In 2016 waren dat er 181.000, tegenover 173.000 via de Balkanroute die in maart 2016 werd afgesloten. "Libië is de meest gebruikte maar ook de dodelijkste route geworden."



Mannen van 22 jaar

De vluchtelingen in Libië zijn vooral jonge mannen (80 pct), gemiddeld 22 jaar en alleen op weg (72 pct). Vrouwen doen minder lang over de tocht, maar velen, vooral uit West- en Centraal-Afrika, zijn slachtoffers van mensensmokkel.



Het aantal kinderen dat zonder begeleiding vlucht is opnieuw toegenomen - zij zijn goed voor 14 pct van alle aankomsten in Europa via Libië. Zij komen vooral uit Gambia, Nigeria en Eritrea.



Weinig geschoold

Net niet de helft van de vluchtelingen heeft geen of weinig formeel onderwijs genoten.



De studie werd uitgevoerd door de Zwitserse denktank Impact Initiatives, in opdracht van de UNHCR en werd vandaag in Genève voorgesteld. Om tegemoet te komen aan de stijgende humanitaire noden, wil UNHCR zijn activiteiten in Libië opdrijven. Het is daarvoor op zoek naar 75 miljoen dollar.