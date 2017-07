Duitsland, Frankrijk en Italië willen gedragscode voor ngo's op Middellandse Zee

Bewerkt door: LB

3/07/17 - 13u07 Bron: Belga

Vluchtelingen op de Middellandse Zee worden reddingsvesten aangereikt door medewerkers van de Spaanse ngo Proactiva Open Arms. © ap.

Vluchtelingencrisis De Italiaanse, Franse en Duitse ministers van Binnenlandse Zaken willen werken aan een gedragscode voor ngo's die vluchtelingen redden op de Middellandse Zee, en de steun aan de Libische kustwacht versterken. Het doel is de toestroom van vluchtelingen naar Italië af te remmen, zei het Franse ministerie vandaag.

De Franse minister Gérard Collomb, de Italiaanse Marco Minniti en de Duitse Thomas de Maizière ontmoetten elkaar gisteren in Parijs, en werden vergezeld door de Europese commissaris voor Migratie Dimitris Avramapoulos.



Ze kwamen tot een aantal voorstellen die ze eind deze week willen voorleggen aan de 28 lidstaten van de Europese Unie. Die beogen "het versterken van de strategie van de EU voor de terugkeer van migranten naar hun landen" en "bijkomende steun aan het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) voor het verbeteren van de opvanginfrastructuur in Libië", klonk het in een schriftelijke mededeling na de vergadering.



Druk op Italië verlichten

De ministers en de Europese Commissaris drukten hun "resolute solidariteit" uit met Italië, dat te maken krijgt met een groeiend aantal vluchtelingen. Vorige week dreigde Italië ermee schepen onder buitenlandse vlag die migranten hebben gered te zullen weren uit Italiaanse havens. Aan andere landen werd gevraagd de boten toe te laten, om de druk op Italië te verlichten.



Volgens de entourage van Gérard Collomb lieten de partners Italië gisteren verstaan dit contraproductief te vinden, omdat dit het risico van een aanzuigeffect met zich meebrengt. "Het idee is eerder ervoor te zorgen dat de vluchtelingenstroom afneemt, en de Italianen te helpen bij het beheren van de vluchtelingenstroom", aldus dezelfde bron.



Bij de maatregelen die gisteren overeengekomen werden, zit ook een oproep tot het versnellen van het Europese systeem voor hervestiging, dus de verdeling van vluchtelingen vanuit Italiaanse of Griekse centra. Frankrijk en Duitsland beloofden alvast "hun inspanningen te vergroten".



De gedragscode moet worden opgesteld en ingediend door Italië, "om de coördinatie met de ngo's die actief zijn op de Middellandse Zee te verbeteren", aldus de verklaring.