Francken mikt op honderden extra uitwijzigingen: politie mag illegalen uit huis halen

ASTRID ROELANDT

30/06/17 - 05u00

Staatssecretaris Francken is opgetogen met de "vereenvoudiging". © Photo News.

De politie mag het huis van mensen zonder papieren binnenvallen als die zich daar verstoppen of weigeren hun deur te openen. "Dit zal ons terugkeerbeleid fors vereenvoudigen", zegt staatssecretaris Theo Francken (N-VA).

Voorlopig mag de politie een illegale vreemdeling enkel in het openbaar - op straat - oppakken om hen over te brengen naar een gesloten asielcentrum voor repatriëring. Hem thuis ophalen kan enkel als hij daarmee zélf akkoord gaat. Maar die instemming is er vaak niet.



In 2016 weigerden 127 mensen mee te werken toen de politie aan hun deur stond. Zo'n 498 anderen verschuilden zich en deden alsof ze niet aanwezig waren. Maar vaak zagen agenten dan beweging achter de gordijnen, stond er een auto voor de deur of hing er wasgoed te drogen. En toch stond de politie machteloos. Zij mochten immers niet zomaar een woning binnenvallen volgens de grondwet.



Betekent de nieuwe maatregel dat alle illegalen binnenkort de politie over de vloer krijgen? Hoe reageren ministers van Justitie Koen Geens en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon?