Chauffeur: "Ze blijven maar kloppen" - Bendeleider: "Doorrijden!"

KURT WERTELAERS

22/06/17 - 05u00

Samsoor L., de leider van de bende, verscheen gisteren in de rechtbank met een brede glimlach op z'n gezicht. © EPA.

Het onderschepte telefoonverkeer tussen mensensmokkelaars terwijl 71 vluchtelingen langzaam stikten in een koelwagen, is huiveringwekkend. "Ze blijven maar kloppen", zegt de chauffeur die opgejaagd wordt door het gebonk van mensen die smeken om lucht. "Doorrijden", sommeert de baas. In Hongarije is gisteren het proces gestart tegen de smokkelaars.

© REUTERS.

Het was, in 2015, een van de zwaarste en meest tragische gebeurtenissen rond vluchtelingen die via de Balkanroute een beter leven in West-Europa hadden gewild. Op 27 augustus van dat jaar vond de Oostenrijkse politie een achtergelaten koelwagen terug langsheen een autoweg. Uit de laadbak druppelde vocht. Lijkvocht. Toen de politie de laadbak opende, deden de agenten een gruwelijke ontdekking. Ze troffen de opeengepropte lichamen aan van 71 vluchtelingen. Ze waren al een dag of twee dood. Gestikt.



De tragedie en de doodstrijd in de laadbak valt met geen woorden te beschrijven. En de opgenomen telefoongesprekken tijdens het dodentransport tonen alleen maar aan hoe weinig een mensenleven waard is voor de smokkelaars. In de aanloop van het proces, dat gisteren in het Hongaarse Kecskemét startte, werden die huiveringwekkende gesprekken vrijgegeven.



