30 vluchtelingen aangetroffen op verschillende plaatsen in West-Vlaanderen

21/06/17

Vluchtelingencrisis In West-Vlaanderen zijn gisteren verspreid over verschillende locaties liefst 30 vluchtelingen aangetroffen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge vandaag.

Veel vluchtelingen zien de haven van Zeebrugge als de poort naar het Verenigd Koninkrijk. Gisteren werden op een terminal tien mensen aangetroffen in een lading autobanden. Acht vluchtelingen beweren afkomstig te zijn uit Eritrea, de anderen zouden van Soedanese origine zijn. Eén van hen was al meermaals betrapt en moet zich binnenkort voor de Brugse correctionele rechtbank verantwoorden voor het binnendringen van de haven. In de transportzone van de haven werden afgelopen nacht nog twee vluchtelingen aangetroffen. De mannen uit India waren al meermaals tegen de lamp gelopen en probeerden opnieuw om op een trailer richting Verenigd Koninkrijk te geraken. Zes andere vluchtelingen slaagden er wel in om op een koopvaardijschip te geraken, maar werden op volle zee alsnog ontdekt. De Ierse immigratiedienst stuurde de vier Soedanezen en twee Eritreeërs terug naar België. Ze werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Parkings

Ook de parkings langs snelwegen worden vaak gebruikt om op vrachtwagens richting Engeland te geraken. Langs de E40 richting Frankrijk werden afgelopen nacht twee vluchtelingen opgemerkt. Ze probeerden de snelweg over te steken. Een uur later werden vijf personen gespot langs de E17 in Marke. Aan het oprittencomplex in Waregem sprongen ze uit een Roemeense vrachtwagen, waarvan ze het dekzeil gescheurd hadden.



Tenslotte werden ook in de politiezone Westkust enkele vluchtelingen aangetroffen. Twee mensen uit Soedan en iemand uit Eritrea werden dinsdagnamiddag op de tram betrapt op zwartrijden. 's Nachts lagen een Soedanees en een Syriër te slapen in het station van De Panne.