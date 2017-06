Aantal vluchtelingen wereldwijd bereikt nieuw record van 65,6 miljoen

Door: redactie

Zuid-Soedanese vluchtelingen wachten op een voedselbedeling in een onthaalcentrum, waarna ze naar het noorden van Oeganda worden overgebracht. © ap.

Vluchtelingencrisis Vorig jaar was wereldwijd een recordaantal van 65,6 miljoen mensen op de vlucht voor conflicten, honger of natuurrampen. Hoewel er vergeleken met 2015 minder nieuwe vluchtelingen bijkwamen, spreekt VN-vluchtelingencommissaris Filippo Grandi van een "onaanvaardbaar aantal".

Vorig jaar kwamen er 300.000 nieuwe vluchtelingen bij, wat een kleinere stijging is dan het jaar voordien. Toch benadrukt Grandi dat dit niet als een positieve tendens mag gezien worden. "Hoe dan ook is dit een onaanvaardbaar aantal, en meer dan ooit is er nood aan solidariteit en een gezamenlijke wil om crisissen te voorkomen en op te lossen", aldus de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen in Genève.



Zuid-Soedan

Vooral in Zuid-Soedan is het aantal vluchtelingen sterk toegenomen. In de tweede helft van vorig jaar nam hun aantal met 64 procent toe, naar 1,4 miljoen. In totaal zijn er nu bijna 1,9 miljoen Zuid-Soedanezen op de vlucht voor het geweld. De Zuid-Soedanezen zijn nu de derde grootste vluchtelingengroep.



Syrië

Syrië heeft met 5,5 miljoen mensen het meeste vluchtelingen, hun aantal nam ook het felst toe met 825.000 vluchtelingen. Het voortduren van de oorlog baart het vluchtelingenagentschap grote zorgen. Dit jaar werden er ook minder humanitaire fondsen opgehaald dan in 2016, en Grandi vreest dan ook dat Syrië een "vergeten conflict" zal worden.