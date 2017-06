Vluchtelingenkamp in Athene ontmanteld

Door: redactie

2/06/17 - 17u49 Bron: ANP

Een vluchtelingenkind steekt haar knuffel de lucht in tijdens de evacuatie van het kamp op de voormalige luchthaven van Athene. © epa.

De Griekse politie heeft vandaag een vluchtelingenkamp ontmanteld in Hellenikon, het voormalige vliegveld van Athene. De ongeveer vierhonderd bewoners vertrokken voor zover bekend zonder problemen uit het kamp, dat omstreden was.

De meesten vertrokken naar een opvangcentrum in Thebe in het midden van het land.



Mensenrechtenorganisaties noemden de levensomstandigheden in het kamp eerder mensonterend. Vorige zomer zaten er op het hoogtepunt ongeveer 3000 vluchtelingen samengepakt in tenten in de verzengende hitte en dat was veel te veel. Ook was er te weinig voedsel en was er veel criminaliteit en geweld.



Veel migranten in het kamp, onder meer Afghanen, komen niet in aanmerking voor opname in een land van de Europese Unie. In het najaar begonnen de autoriteiten met het overplaatsen van migranten naar andere opvangcentra, onder meer aan de Grieks-Macedonische grens.