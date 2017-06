Hoogopgeleide migranten en asielzoekers krijgen rekruteringsbureau

EB

1/06/17 - 18u46 Bron: Belga

© Talentree screenshot.

Een jobplatform voor hoogopgeleiden met een multiculturele achtergrond. Dat is het idee achter de start-up Talentree, die vandaag in Brussel werd voorgesteld.

Ingenieurs of ict-specialisten. Normaal hoeven ze niet lang naar werk te zoeken. Als ze echter uit Afghanistan of Oeganda komen, is die zoektocht minder evident. Daar wil Talentree een oplossing voor bieden, met een nieuw jobplatform dat focust op diversiteit. "Zie ons als een recruteringsbureau dat diversiteit als een meerwaarde ziet", legt oprichtster Hannelore Waterschoot uit.



De start-up richt zich op expats en vooral hun partners, buitenlandse studenten, vluchtelingen en inwijkelingen van de tweede en derde generatie die hoogopgeleid zijn. "Zij hebben hun eigen netwerk en werkgevers hebben hun eigen netwerk. Maar er is geen link tussen beiden. Met ons jobplatform willen we beide werelden samenbrengen", aldus Waterschoot.



Papieren en diploma's hoeven de hoogopgeleide vluchtelingen niet voor te kunnen leggen. Ze gaan door een screening, en ook een toekomstige werkgever prikt in geen tijd door valse cv's, aldus Waterschoot. "Vluchtelingen voelen zich geen vluchteling op de arbeidsmarkt, maar zien zich als talenten", legt ze uit.



Bedoeling is op termijn dé referentie te worden voor de recrutering van werknemers met een multiculturele achtergrond. De start-up kon al enkele hoogopgeleiden aan de slag helpen bij onder meer Proximus-dochter Bics en softwarebedrijf Xpenditure.