"Europese Unie duwt vluchtelingen terug naar 'hel op aarde' in Libië"

Bewerkt door: LB

1/06/17 - 17u40 Bron: The Independent

Vluchtelingen en migranten wuiven om hulp voor de kust van Libië, in oktober vorig jaar. © AFP.

Vluchtelingencrisis Door de Libische autoriteiten en kustwacht financieel te ondersteunen, beoogt Europa de vluchtelingenstroom over de Middellandse Zee te stremmen. Zo duwt Europa vluchtelingen terug naar wat zij 'de hel op aarde' noemen: verkrachtingen, dwangarbeid, slavernij en moordpartijen zijn volgens getuigenissen schering en inslag in het politiek instabiele Libië. In een verpletterend onderzoeksrapport beschuldigt de onafhankelijke humanitaire organisatie Refugees International de Europese Unie van schending van de mensenrechten en het internationaal recht.

Europa heeft de Libische autoriteiten miljoenen euro's beloofd om de vluchtelingenstroom over de Middellandse Zee in te dijken. Dit ondanks de aanhoudende burgeroorlog in dat land en meldingen van folteringen, verkrachtingen en moorden die ervoor zorgen dat migranten Libië 'de hel op aarde' noemen.



Het rapport van de in de VS gevestigde ngo Refugees International (RI) waarschuwt dat de inspanningen die Europa levert om te verhinderen dat vluchtelingenboten de Libische kust verlaten (Libië is het belangrijkste vertrekpunt richting Europa voor Afrikaanse vluchtelingen, nvdr) gruwelijke misbruiken in de hand werken.



"Het lot van mensen die internationale bescherming nodig hebben, is niet meegenomen in de plannen van de Europese leiders om de Middellandse Zeeroute aan te pakken, zo luidt het besluit.



"Met het aanhoudende geweld en de chaos in Libië, een land dat geen asielsysteem heeft en waar wetteloosheid regeert, moeten EU-landen mensen op hun grondgebied toelaten door wettelijke procedures die een waardig alternatief bieden voor roekeloze criminele netwerken". Lees ook Nieuwe schipbreuk op Middellandse Zee: minstens 34 doden

Bloedstollende getuigenissen De Arabieren die in de gevangenis werken, doden je als je ziek wordt. Ik zag hoe ze een jongen sloegen tot hij bloed overgaf. Toen een andere man stierf na een afranseling, moest ik hem samen met andere migranten zijn lichaam begraven Ali (17) uit Gambia "De Europese Unie en de lidstaten moeten er ook over waken dat hun financiële steun in Libië niet bijdraagt aan schendingen van de mensenrechten van vluchtelingen en migranten".



De onderzoekers verzamelden bloedstollende getuigenissen van asielzoekers die de oversteek naar Europa overleefden. Dit jaar kwamen al meer dan 1.700 mensen om op de Middellandse Zee.



Zo getuigde de 17-jarige Ali uit Gambia, die opgesloten werd in een officieel detentiecentrum in Libië, dat VN-medewerkers voedsel, kleren en schoenen brachten die de bewakers vervolgens doorverkochten. "De Arabieren die in de gevangenis werken, doden je als je ziek wordt. Ik zag hoe ze een jongen sloegen tot hij bloed overgaf". Toen een andere man stierf na een afranseling, moesten Ali en ander migranten zijn lichaam begraven. Ali werd samen met andere migranten door de "baas" van de gevangenis gedwongen een huis voor hem te bouwen. Ze werden daar niet voor betaald, maar mochten daarna de gevangenis verlaten.



Slavenmarkten

Het is slechts één van de vele getuigenissen over dwangarbeid in Libië. De Internationale Organisatie voor Migratie waarschuwde recent dat vluchtelingen in Libië openlijk worden verhandeld op "slavenmarkten".



Sinds de afzetting van Khadafi profiteren mensensmokkelaars en gewapende bendes van de wetteloosheid in het land. Het is vaak onduidelijk of de detentiecentra worden gerund door de overheid, door milities of beide.

Omstreden kustwacht Ali werd overigens terug naar Libië gestuurd nadat de boot waarop hij zat werd onderschept door de Libische kustwacht.



Die werd recent gefilmd toen ze in de lucht schoot tijdens 'reddingsoperaties' en humanitaire reddingsboten de pas afsneed. De kustwacht wordt er ook van beschuldigd verdrinkingen te veroorzaken en het vuur te hebben geopend op een schip van Médecins Sans Frontières.



Ali getuigde dat kustwachters geld eisten van de opvarenden van de rubberboot waarop hij in november 2016 zat. "Daarna sloegen ze ons met hun wapens. Ze sloegen op mijn hoofd met hun geweren", getuigt de tiener.



Volgens mensenrechtenorganisaties is het een overtreding van internationaal recht wanneer vluchtelingen vanuit internationale wateren terug naar Libië worden gedwongen. De zogenaamde 'non-refoulement'-principes moeten net verhinderen dat mensen moeten terugkeren naar een land waar ze foltering of mishandeling riskeren.



Europa traint de Libische kustwacht en voorziet ze van materieel, maar berispt de kustwacht niet wanneer die zich buiten de Libische territoriale wateren begeeft.