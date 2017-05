In twee jaar tijd tien keer zo veel illegalen betrapt in haven van Zeebrugge

Door: redactie

Terwijl er in 2014 zo'n 300 transitmigranten opgepakt werden in de haven van Zeebrugge, waren dat er vorig jaar al 2.979. Dat is bijna een vertienvoudiging in twee jaar tijd, schrijft Het Nieuwsblad.