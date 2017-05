Elke week vertrekt in ons land een vliegtuig met illegale criminelen: "Op koers voor recordjaar"

avh

28/05/17 - 12u31 Bron: Het Nieuwsblad

In het eerste trimester van 2017 zijn al 487 criminele illegalen ons land uitgezet met een speciale vlucht. Dat blijkt uit cijfers die Het Nieuwsblad kon inkijken. "We zitten op koers voor een recordjaar", zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

Theo Francken zet zwaar in op de speciale terugkeervluchten voor illegale criminelen. Vorig jaar spendeerde hij 600.000 euro aan de vluchten, al betaalt Europa het grootste stuk van die rekening.



In de eerste vier maanden van dit jaar zijn al vijftien speciale vluchten vertrokken, dat is ongeveer één vlucht per week. De landen van bestemming waren Georgië, Armenië, Pakistan, Servië, Albanië, Nigeria, Kosovo, Ghana, Guinee en Congo.

Op recordkoers In totaal ruilden al 487 illegale criminelen een Belgische gevangenis voor hun thuisland. Dat is een lichte stijging tegenover vorig jaar. "We zitten op koers voor een recordjaar", zegt Theo Francken. Het cijfer van zijn voorganger Maggie De Block (Open Vld) schommelde rond de 600 per jaar.



"Het gaat allemaal om gedetineerden die zodra ze hun straf hebben uitgezeten rechtstreeks gerepatrieerd worden of in eerste instantie overgebracht worden naar een centrum voor illegalen. Het gaat zowel om kort- als langgestraften", verduidelijkt Kathleen Van De Vijver van het Gevangeniswezen in Het Nieuwsblad.