Meer dan 2.100 migranten gered in nog geen 24 uur in de Middellandse Zee

20/05/17 - 16u26 Bron: Belga

© getty.

In nog geen 24 uur tijd zijn opnieuw 2.121 vluchtelingen gered in de Middelandse Zee. De mensen werden gisteren en vandaag bij zeventien verschillende operaties van hun gammele boten uit de zee geplukt.

De medische hulpverleners helpen een vluchteling met hartproblemen. © getty.

Een van de opvarenden was al overleden, aldus de kustwacht. Zeven mensen, onder wie een baby, moesten met snelboten naar het ziekenhuis gebracht worden.



Afgelopen donderdag werden rond de 2.300 vluchtelingen op de centrale mediterrane route richting Italië gered.



Momenteel arriveren de meeste migranten aan de Italiaanse kusten. Volgens de de VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) bedraagt hun aantal 83 procent van de meer dan 55.000 mensen die Europa sinds het begin van het jaar via de zee bereiken.



Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken is het aantal aankomsten in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar met ongeveer 35 procent gestegen.