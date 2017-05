Politie ontdekt 57 illegalen in bos bij snelwegparking Groot-Bijgaarden

Bewerkt door: ADN

18/05/17 - 13u16 Bron: Belga

De parking langs de E40 in Groot-Bijgaarden. © Google Street View.

Vluchtelingencrisis De politie heeft afgelopen nacht 57 transitmigranten zonder geldige verblijfspapieren ontdekt in een bos nabij de snelwegparking van Groot-Bijgaarden. Dat hebben staatssecretaris Theo Francken (N-VA) en topman Freddy Roosemont van de Dienst Vreemdelingenzaken vandaag bekendgemaakt.

De operatie vond plaats nadat de aanwezigheid van een grote groep mensen in het bos de aandacht had getrokken, verduidelijkt Roosemont. Het bleek onder meer om Soedanezen, Syriërs en Eritreërs te gaan die de oversteek hoopten te maken naar Groot-Brittannië.



Volgens Francken en Roosemont gaat het om een uitzonderlijk grote groep. "Meestal botsen we bij operaties op vijftien tot twintig mensen", verduidelijkte de DVZ-topman. Hij verwacht een afschrikeffect van enkele dagen of weken.



Voor Francken bewijst het voorval dat de problematiek van transitmigratie via Belgische snelwegparkings "zeker niet weg is". "Al is het wel een stuk verbeterd, onder meer door de inzet van bewaking en de afspraken met de Vlaamse regering", maakt de staatssecretaris zich sterk.