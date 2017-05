"Stuur vluchtelingen die smokkelaars betalen terug"

Door: redactie

11/05/17 - Bron: Reuters

© reuters.

Vluchtelingen die door mensensmokkelaars naar Europa worden gebracht, moeten worden teruggestuurd. Dat zegt staatssecretaris voor Migratie Theo Francken (N-VA) in een interview met het persagentschap Reuters.

"Het huidige systeem is compleet krankzinnig en werkt niet. We moeten dit oplossen door heel duidelijk te zijn: een ticket voor een smokkelboot is geen toelating voor een vrije toegang tot het Europese continent", aldus Francken. Nog volgens de staatssecretaris verrijkt het huidige systeem de internationale criminele netwerken. Dit jaar maakten ongeveer 50.000 mensen over de Middellandse Zee de oversteek naar Europa, de meesten komen uit Afrika. "Europa past de humanitaire wetten te breed toe en mensen die onderschept worden op de Middellandse Zee moeten teruggestuurd worden naar Libië - het land van waaruit ze meestal vertrekken - of naar andere landen zoals Marokko, Tunesië, Egypte of Algerije", vertelt Francken aan Reuters

Standhouden Turkije-deal

De EU werkt nu samen met Libië om de komst van Afrikaanse migranten in te tomen. Een dergelijke deal werd vorig jaar gesloten tussen de EU en Turkije. En die deal wil Francken zien standhouden. "Ankara is een cruciale geopolitieke partner van de EU op veel gebieden. Van het controleren van de migratiestroom, tot terrorismebestrijding, maar ook bij de Syrische kwestie."



In het interview eist Francken ook dat de Oost-Europese lidstaten hun deel van de vluchtelingen opnemen. Landen als Polen, Hongarije, Slowakije en Tsjechië weigeren de quota die door de Europese Commissie zijn opgesteld om vluchtelingen over de lidstaten te verdelen.



"Europa is een huis en we moeten beslissen naar welke kamer mensen die hier binnenkomen, moeten gaan. Maar eerst moeten we praten over de voordeur die nu wijd openstaat. Eens dat opgelost is, kan kunnen we praten over sancties tegen lidstaten die vluchtelingen blijven weigeren".



Francken benadrukt dat het zijn eigen mening is en niet het standpunt van de Belgische regering.