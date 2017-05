Egyptische asielzoeker steekt trucker in het hoofd: 4,5 jaar cel

Bewerkt door: mvdb

10/05/17 Bron: Belga

De parkeerterreinen voor vrachtwagens op de E40 Groot-Bijgaarden (Dilbeek). © Bing Maps.

E40 Groot-Bijgaarden Een Egyptische asielzoeker (26) is door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar en 6 maanden omdat hij in november een Roemeense truckchauffeur had overvallen, vlakbij het parkeerterrein langs de E40 in Groot-Bijgaarden. Het slachtoffer kreeg daarbij een messteek in het hoofd.