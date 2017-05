Opnieuw bestormen honderden vluchtelingen Spaanse enclave in Melilla

KVE

9/05/17

Vandaag heeft opnieuw een honderdtal vluchtelingen geprobeerd om Melilla vanuit Marokko te bereiken door het zes meter hoge hek te bestormen dat het Spaanse van het Marokkaanse grondgebied scheidt. Een tiental mensen kon het Spaanse deel van Noord-Afrika bereiken. Dat laat een vertegenwoordiger van de Spaanse regering weten.

Naar schatting 300 vluchtelingen probeerden deze voormiddag de enclave te bestormen in de hoop op het Spaanse grondgebied te geraken. Hierbij bekogelden ze de Spaanse en Marokkaanse politie met stenen en ander puin. Drie agenten en drie vluchtelingen liepen verwondingen op.



Spanje telt twee enclaves in Noord-Afrika: Ceuta, aan de Straat van Gibraltar, en Melilla, dat 250 km oostwaarts ligt. In de buurt van beide enclaves wachten tienduizenden Afrikanen, voornamelijk afkomstig uit Sub-Sahara-Afrika, op een kans om het Spaanse grondgebied en dus Europa te bereiken.