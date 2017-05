Dit jaar gingen al meer dan 90.000 Afghanen op de vlucht voor het geweld

Bewerkt door: LB

9/05/17 - 09u42 Bron: Belga

Afghaanse vluchtelingen in Athene. © epa.

In Afghanistan zijn sinds begin dit jaar al bijna 90.000 mensen op de vlucht geslagen voor het geweld tussen de radicaalislamitische taliban en de Afghaanse veiligheidskrachten. Dat blijkt uit een artikel dat werd gepubliceerd door de humanitaire vleugel van de VN (OCHA).

De Verenigde Naties schatten dat alleen al in de fel geteisterde noordelijke provincie Kunduz meer dan 30.000 mensen hun huizen zijn ontvlucht. De taliban hebben van de herovering van Kunduz een prioriteit gemaakt en startten recent hun jaarlijkse lenteoffensief in de regio.



Vorig jaar verlieten meer dan 660.000 mensen het land op de vlucht voor het geweld en de Verenigde Naties verwachten dat daar in 2017 nog minstens 450.000 ontheemden bijkomen. Veel van die vluchtelingen moeten het zonder hulp stellen doordat ze in voor hulpverleners ontoegankelijke regio's verblijven.