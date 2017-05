Syrische vluchtelingen vernoemen baby naar Canadese premier

LDL

Muhammad en Afraa Bilan kwamen vorig jaar februari aan in Canada, samen met dochter Naya en zoon Nael. Ze ontvluchtten het geweld in Syrië en zijn de Canadese premier zo dankbaar voor hun nieuwe leven in Canada, dat ze hun pasgeboren baby naar Justin Trudeau vernoemden.

Justin Trudeau Adam Bilan werd geboren in Calgary, de nieuwe woonplaats van het stel uit Damascus. De jongen kreeg de hele naam van de Canadese premier, zijn voornaam is dus 'Justin Trudeau'. Het stel vluchtte nadat Muhammad al een keer was opgepakt door het Syrische leger en erachter kwam dat hij gezocht werd. Ze vreesden voor hun leven en sloegen op de vlucht richting Canada. "Canada is veel veiliger - er is geen oorlog, niets" aldus Afraa tegen de BBC. "Alles is anders, alles is goed - het tegenovergestelde van Syrië."



Hoewel het in eerste instantie niet makkelijk was om te wennen, gaat het nu goed met het stel. Afraa spreekt vloeiend Engels en Muhammad werkt in een supermarkt. Ze hopen dat hun zoontje ooit de kans krijgt om de premier naar wie hij vernoemd is te ontmoeten.