Europa vraagt Chinese hulp tegen handel in rubberbootjes voor migranten

Bewerkt door: jv

4/05/17 - 17u58 Bron: Belga

© epa.

De Europese Unie wil dat China de strijd aanbindt met illegale handel in rubberboten. De in China geproduceerde boten worden immers verkocht aan mensensmokkelaars, zo heeft eurocommissaris voor Migratie Dimitris Avramopoulos in Peking aan de kaak gesteld.