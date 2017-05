Bende 'vluchtelingenjagers' slaat man dood in Duitsland

Bewerkt door: LB

4/05/17 - 15u18 Bron: WDR, The Independent

© reuters.

Vluchtelingencrisis Vier mannen staan in Duitsland terecht op verdenking een man te hebben doodgeslagen nadat ze op "vluchtelingenjacht" waren getrokken. Sinds het begin van de vluchtelingencrisis duiken steeds meer burgerwachten op die het recht in eigen handen nemen.

Volgens de openbare aanklager in Waldbröl, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, hadden de vier op september vorig jaar gedronken voordat ze het stadscentrum introkken om, zoals ze zelf stellen "op vluchtelingenjacht" te gaan nadat ze het gerucht hadden opgevangen dat een meisje was aangerand, zo meldt WDR.



Gewapend met een honkbalknuppel en boksijzers, verjoegen de vier verschillende groepen asielzoekers die zonder ernstige verwondingen wisten te ontkomen. Hun slachtoffer, een 40-jarige man uit Kazachstan die ook had gedronken, troffen ze aan op een parkeerplaats.



Die man, Klaus B, was enkele dagen voordien al lastiggevallen door zijn belagers. Het was de 19-jarige beklaagde die als eerste de asielzoeker begon te slaan. De drie andere, tussen 20 en 35 jaar oud, gingen door met slaan toen de man al op de grond lag. Ze sprongen op zijn rug toen hij probeerde te ontkomen. De man liep een schedelbreuk op en overleed negen dagen later in het ziekenhuis. Hij laat een vrouw en twee kinderen achter.



Na de moordaanslag onderzocht de politie gelijkaardige incidenten in Waldbröl, waaronder geweldplegingen en overvallen.