Beloftevolle Turkse violist (22) sterft op Middellandse Zee tijdens vlucht naar België

2/05/17 - 02u00 Bron: BILD, Al Jazeera

Nadat zijn studentenvisum twee keer was afgewezen, zag de jonge Baris Yazgi geen andere optie meer dan illegaal de overtocht naar Griekenland te wagen per boot. © kos.

video Op een gammel bootje dat onderweg was van Turkije naar het eiland Lesbos in Griekenland is afgelopen week de jonge Turk Baris Yazgi, een beloftevolle violist, die niets liever wilde dan muziek studeren in ons land, om het leven gekomen. Op woensdag zonk de boot en spoelde zijn lichaam aan op de Turkse kust. Hij had zijn viool nog vast.

De jonge Baris had maar een droom: naar België komen om hier muziek te kunnen studeren. Een van Baris' broers woont al in ons land en vorig jaar bezocht hij hem hier voor het eerst. Toen zijn reisvisum verliep, keerde hij terug naar Turkije, om van daaruit een studentenvisum aan te vragen. Twee keer werd zijn aanvraag geweigerd, waarop de jongeman geen andere uitweg zag dan illegaal de overtocht naar Europa te maken.



Mensensmokkelaar

De jongen spaarde in Istanboel, waar hij samen met een andere broer woonde in het stadsdeel Fatih, voldoende geld bij elkaar om een mensensmokkelaar te betalen voor de overtocht naar Lesbos. Wat restte was de vlucht. Woensdag werd zijn dode lichaam aan een Turkse kust aangetroffen, de jongen had zijn vioolkist nog vast.



Zaterdag is hij door vrienden en familie begraven in Fatih.



Geen toekomst

Baris Yazgi is slechts een van de vele jonge Turken die zijn vaderland op dit moment probeert te ontvluchten, omdat ze geen toekomst zien voor zichzelf als ze blijven. Sinds de mislukte couppoging iets meer dan negen maanden geleden zijn ongeveer veertigduizend mensen in het land gearresteerd. Ongeveer honderdtwintigduizend rechters, officieren van justitie, leraren, politieagenten en andere ambtenaren werden ontslagen of geschorst. De ontslaggolf blijft intussen duren.