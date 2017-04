Nieuw fenomeen: erkende vluchtelingen willen terug naar Syrië

Door: redactie

video Tientallen Syriërs die in West-Europa erkend zijn als vluchtelingen, denken aan terugkeren. Sommigen onder hen hebben dat effectief al gedaan, naar Turkije of zelfs naar Syrië, stelt VRT-journalist Majd Khalifeh vast na gesprekken met verschillende Syriërs. Vooral de taal leren lijkt een groot struikelblok.

Volgens Khalifeh stijgt op sociale media de vraag van vluchtelingen om terug te keren. Dat is volgens hem te merken aan de hoeveelheid zoekertjes die mensensmokkelaars online plaatsen, met daarbij hun telefoonnummer. "En er gaan ook effectief mensen in op die zoekertjes", aldus Khalifeh. "Van de verschillende Syriërs die we hebben gesproken, wilden er slechts enkelen hun verhaal doen aan de media."



Zo is er het verhaal van een Syrische vluchteling die van Duitsland terug naar Turkije is gekeerd, omdat hij ondanks zijn ingenieursdiploma er toch niet in slaagde werk te vinden. En na maanden wachten lukte het hem ook niet zijn familie te laten overkomen.



Verschillende andere vluchtelingen verkeren volgens de VRT-journalist in dezelfde situatie. Het leren van de taal vormt in de meeste gevallen ook een groot struikelblok. "Het duurt gewoon veel te lang om een actief leven te kunnen beginnen", is de algemene teneur.