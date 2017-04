Minstens tien kinderen spoorloos na brand in kamp Duinkerke

Bewerkt door: ADN

24/04/17

Vluchtelingencrisis Minstens tien niet-begeleide minderjarigen zijn nog steeds spoorloos na de vernietigende brand in het kamp 'La Linière' in Duinkerke. Dat meldt vzw Humain die de situatie op de voet volgt.

Tot voor de brand, nu twee weken geleden, zaten naar schatting 125 niet-begeleide minderjarigen in het vluchtelingenkamp in Duinkerke. Tijdens de evacuatie werden 63 onder hen door de Franse overheid in afzondering gebracht, maar van enkele minderjarigen is er op dit ogenblik geen enkel spoor.



"Op 11 april werden 1.500 mensen uit het vluchtelingenkamp La Linière geëvacueerd toen een brand het kamp in lichterlaaie zette. In allerijl werden honderden mensen weggebracht naar drie sporthallen in Grande-Synthe. In de chaos om mensen uit het kamp te halen, werden broers en zussen van elkaar gescheiden en werden gezinnen weggebracht waarvan de kinderen nog in het kamp waren", zegt Patrick Legein van vzw Humain