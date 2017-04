Slag om Mosoel joeg al half miljoen mensen op de vlucht

Door: redactie

17/04/17 - 17u26 Bron: AFP

© afp.

Sinds de start van de gevechten om de Iraakse stad Mosoel zijn al bijna een half miljoen inwoners hun huizen ontvlucht. Dat zeggen de Verenigde Naties, op een moment dat Iraakse regeringstroepen nog steeds strijd voeren met terreurgroep IS over de dichtbevolkte westelijke oever van de Tigris.

"Het aantal burgers dat wegvlucht uit Mosoel is ontstellend", stelt humanitair coördinator Lise Grande van de VN in Irak. Volgens haar heeft de strijd de VN-hulpverleners ter plaatse "tot de operationele limieten gepusht". "Ons 'worst case scenario' bij de start van de gevechten was dat een miljoen burgers zouden vluchten uit Mosoel. Al meer dan 493.000 mensen hebben dat intussen gedaan, waarbij ze zowat alles achterlieten."



Met luchtsteun van de internationale coalitie onder leiding van de VS - waar ook België aan deelneemt - hebben de Iraakse troepen de voorbije twee maanden belangrijke vooruitgang geboekt ten koste van IS. In de wirwar van straatjes en steegjes in de oude stad, waar nog steeds duizenden mensen wonen, gaat het veel moeizamer.



Volgens de VN zouden de zones onder IS-controle nog eens zowat een half miljoen inwoners tellen.