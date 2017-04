Opnieuw duizenden vluchtelingen gered op Middellandse Zee

Door: redactie

Particuliere hulporganisaties worden momenteel in het zuiden van de Middellandse Zee geconfronteerd met een nog niet eerder vertoonde stroom vluchtelingen. Sinds vrijdag zijn al ongeveer 5.000 vluchtelingen gered vanop de Middellandse Zee. Dat melden hulporganisaties. Verwacht wordt dat het aantal vanwege het goede weer nog zal stijgen. Minstens zes mensen overleefden de overtocht naar Europa niet.

De ngo's Iuventa Jugend rettet, MOAS en Sea-Eye redden zaterdag ongeveer 3.000 mensen vanop rubberen en houten boten, op zowat 30 kilometer van de Libische kust, aldus de kapitein van de Iuventa, Kai Kaltegaertner. Op het schip moesten zaterdag honderden mensen verzorgd worden, die uit overvolle zinkende boten werden gered.



Vrijdag werden ook al 1.800 tot 2.000 mensen gered. "Dat hebben we nog nooit meegemaakt", aldus de kapitein. "We vrezen dat er tegen zonsopgang nog meer boten gaan komen", aangezien het weer op zee momenteel zeer goed is.



De ngo SOS Méditerranée liet eerder op de dag al weten dat ze vrijdag op zeven uur tijd 500 mensen uit gammele bootjes plukte, terwijl een woordvoerder van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) meldde dat 101 vluchtelingen uit een zinkende boot werden gered door vissers. Donderdag werden dan weer 23 mensen gered toen hun schip zonk voor de kust van Libië. Een honderdtal opvarenden zou nog vermist zijn.



"Alle organisaties hebben hun grenzen bereikt", zegt Iuventa-woordvoerster Pauline Schmidt. De ngo's wachten nu dat het Maritime Rescue Coordination Centre, het coördinatiecentrum voor de reddingsoperaties op zee in Rome, schepen stuurt om de geredde migranten naar het vasteland te brengen. "We zijn ervan afhankelijk dat MRCC een schip zendt, anders kunnen wij geen andere mensen redden, en zijn we genoodzaakt om de mensen zelf aan land te brengen en het reddingsgebied achterlaten", aldus de woordvoerster.



Volgens de IOM zijn sinds het begin van het jaar al 800 mensen om het leven gekomen op de Middellandse Zee. Smokkelaars in Libië, waar duizenden mensen ontheemd zijn door een burgeroorlog, zetten vluchtelingen en migranten vaak op niet-zeewaardige boten richting Europa. Vorig jaar overleefden volgens de Verenigde Naties bijna 5.000 mensen de overtocht niet.