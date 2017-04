Turkije: zonder visumdeal, geen migrantendeal

Door: JC

Turkije kan alle overeenkomsten uit de migrantendeal met de EU herevalueren of opschorten als Europa de visumverplichtingen voor Turken niet versoepelt. Dat heeft Turks minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu vandaag gezegd.

In een interview met de Turkse omroep A Haber zei de minister dat de migrantendeal en een herziening van de visumplicht één pakket vormen. Turkije heeft het recht om de overeenkomst te herzien of op te schorten als een van beide elementen niet vervuld is.



Cavusoglu had het in het interview ook over de Amerikaanse raketaanval op een Syrische luchtmachtbasis, die volgde op een vermeende gifgasaanval door de Syrische regering in Idlib. De minister zegt op dit moment geen problemen te hebben met Rusland. Ankara zou de samenwerking met het Kremlin willen versterken om een wapenstilstand en een politieke oplossing in Syrië te bereiken, aldus nog Cavusoglu.