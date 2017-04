Noodopvang vluchtelingen na brand dicht: honderden bewoners spoorloos

KVDS

14/04/17

De sporthallen waar sinds begin deze week de vluchtelingen van het 'Camp de la Linière' in Duinkerke terecht konden na de brand in het Franse kamp van Grande-Synthe, zijn sinds gisteren weer gesloten. Dat bevestigt hulporganisatie vzw Humain die ter plaatse ging. Honderden vluchtelingen zijn spoorloos.

Ongeveer een derde van de inwoners van het Franse kamp, zo'n 500 tot 600 mensen, maakte na de brand begin deze week gebruik van de opvang in de sporthallen. Het ging vooral om gezinnen met kinderen. Chaos De prefect van de regio Nord, Michel Lalande, liet de drie sporthallen echter ontruimen. "Dit leidde tot complete chaos", zegt Patrick Legein van vzw Humain die gisteravond ter plaatse was op het moment van de mededeling. "Veel keuze hadden de mensen niet, ofwel stap je op de bus richting CAO (Centres d'Acceuil et d'orientation), ofwel verdwijn je. De mensen blijven in het ongewisse over hun lot en moeten telkens bang afwachten wat er met hen zal gebeuren. De humanitaire puinhoop in de regio wordt er alsmaar groter op."

De CAO's die verspreid liggen over heel Frankrijk zouden geen soelaas bieden. Vzw Humain kreeg verhalen te horen van vluchtelingen die op een bus naar een CAO stapten maar een dag later alweer in Duinkerke waren. Er is vaak noch eten, noch een bed.



Honderden mensen zijn intussen ook spoorloos. Veel vluchtelingen probeerden terug naar het uitgebrande kamp te gaan, maar daar werd hen de toegang ontzegd. Dat werkt mensensmokkelaars in de hand. "We zagen hoe gezinnen geld betaalden om een plek te krijgen in de nieuwe jungle", getuigt Legein.



Mensensmokkelaars

"Het werd opnieuw pijnlijk en zichtbaar duidelijk hoe hard de grip van mensensmokkelaars is op de uiterst kwetsbare gezinnen, door de Engelse droom levendig te houden", klinkt het. "Een nieuwe jungle moeten we kost wat kost vermijden. Het is de hoogste tijd dat de Franse overheid met structurele en menswaardige oplossingen komt."