Honderdtal migranten vermist na schipbreuk voor de kust van Libië

Bewerkt door: IVI

13/04/17 - 17u11 Bron: Belga

Migranten worden gered door de Libische kustwacht eerder deze maand © ap.

In de Middellandse Zee voor de kust van Tripoli is een rubberboot met zeker 120 migranten aan boord gezonken. Minstens 97 mensen, onder hen ook vijftien vrouwen en vijf kinderen, zijn vermist.

Volgens generaal Ayoub Qassem van de Libische kustwacht konden 23 mensen gered worden. Maar van de overige mensen die aan boord waren, is dus geen spoor meer.



Libië is het voornaamste vertrekpunt voor vluchtelingen die Europa proberen te bereiken via de zee. Sinds 2014 maken jaarlijks meer dan 150.000 mensen de oversteek van het Noord-Afrikaanse land naar Italië. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn tussen januari en maart van dit jaar minstens 590 omgekomen of vermist voor de Libische kust.