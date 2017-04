Vluchtelingenstroom aan Westkust blijft uit na brand in Frans kamp

EB

Aan de Westkust is voorlopig geen sprake van een toenemende stroom vluchtelingen. Daar bestaat vrees voor sinds het Franse vluchtelingenkamp 'La Linière' maandagnacht uitbrandde.

"We merken geen toename van vluchtelingen op aan de grens op dit moment", zegt korpschef van PZ Westkust, Nicholas Paelinck. "De controles gaan wel onverminderd voort, maar tot op heden hebben we geen enkele indicatie dat een deel van de inwoners van het kamp naar hier zou trekken. Woensdag hielden we een 30-tal mensen staande, maar dat is zeker niet meer dan anders." Er zaten zelfs mensen bij die tot twee keer toe probeerden België binnen te raken. Die worden dus dubbel opgenomen in de cijfers. "We controleren ook scherper in de duinen rond de grens", aldus Paelinck. Vorig jaar, toen er voor het eerst opgedreven grenscontroles waren, werden heel wat mensen gevat in de duinen. Er was zelfs sprake van kleine tentenkampjes.



Sinds gisteren is er een verhoogde waakzaamheid aan de grens, met onder meer politie te paard, bijstand van Franse en Belgische politiehelikopters en een controlepost aan E17-snelweg.



Naar verwachting zou ongeveer twee derde van alle bewoners rondzwerven. Ongeveer 500 tot 600 mensen, vaak families met kinderen, maken gebruik van de sporthallen rond Duinkerke die ter beschikking werden gesteld voor opvang na de brand.