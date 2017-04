"Mensensmokkelaars kopen en verkopen slaven in Noord-Afrika en storten ze in de prostitutie of dwangarbeid"

EB

11/04/17 - 16u42 Bron: DPA, AFP

© afp.

Honderden migranten worden gekocht en verkocht op slavenmarkten in Niger en Libië. Dat deelde de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) vandaag in Genève mee. Mensensmokkelaars verkopen migranten voor bedragen van 200 tot 500 dollar en de slachtoffers worden vaak maandenlang gevangengehouden vooraleer ze tot dwangarbeid worden gedwongen of misbruikt worden als seksslaven of prostituees, zei Othman Belbeisi, die de operaties van het VN-migratieagentschap in Libië leidt.